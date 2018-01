L'Atlante dei Cammini d'Italia è realtà, "Un'occasione per valorizzare Forlì e la Romagna"

Il primo Atlante Ufficiale dei Cammini d'Italia, realizzato dal Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo, è da poche settimane una realtà. "È uno strumento importante promosso per valorizzare luoghi e mete di un turismo sempre più in crescita - illustra Gabriele Zelli, presidente del Forlì Host -. Sono state mappate 41 delle più belle "vie verdi" italiane da scoprire a piedi, in bicicletta e a cavallo (www.camminiditalia.it)".

"La nostra regione spicca per numero di cammini inseriti - ricorda Zelli -. Sono infatti 11, tutti proposti dagli enti locali e selezionati dal Ministero secondo criteri di ammissione; dalla fruibilità ai servizi di alloggio e ristorazione entro 5 chilometri dal percorso. Anche la Provincia di Forlì-Cesena vede riconosciuto il lavoro svolto nel corso degli ultimi anni con l'inserimento di ben 4 itinerari: il Cammino di San Vicinio, il Cammino di Assisi, il Cammino di Dante e la via Romea Germanica. Come si può ben comprendere attraverso i cammini si può raccontare la storia millenaria d'Italia, delle nostre città e dei nostri paesi, mettendo al centro dell'attenzione personaggi conosciuti in tutto il mondo, e si può valorizzare il patrimonio storico, artistico, naturalistico ed enogastronomico dei territori".

Sono questi i temi che verranno trattati nel corso del meeting promosso dal Lions Club Forlì Host dal titolo "I Cammini della Provincia di Forlì-Cesena: occasione per valorizzare Forlì e la Romagna", che si terrà giovedì, alle 20.15, al Grand Hotel Forlì, via del Partigiano 12/bis, Vecchiazzano, Forlì. Oltre a Zelli interverranno Liviana Zanetti, presidente Apt Emilia-Romagna, Lubiano Montaguti, vice sindaco di Forlì, e Rodolfo Valentini, presidente dell'Associazione Via Romea Germanica.