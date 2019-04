Atrium Plus, studenti croati a Forlì per conoscere i nostri luoghi della memoria dissonante

Giovedì una classe della scuola superiore Mate Blažina di Labin in Croazia, visiterà Forlì per sperimentare un programma di visite della nostra città e un workshop, progettati affinché diventino oggetto di viaggi di istruzione per studenti delle scuole superiori. Le tematiche di studio e approfondimento sono quelle della Rotta Culturale del Consiglio d'Europa “Atrium” che partendo dall'architettura costruita durante il ventennio fascista indaga con occhio critico il patrimonio culturale tangibile e intangibile di questo periodo giunto fino a noi.

Dopo un tour sul patrimonio architettonico di viale della Libertà e sulla storia ad esso collegata, gli studenti parteciperanno da protagonisti a un workshop interattivo sui mosaici dell'Ex Istituto Aeronautico in cui esperienza, storia e senso critico li guideranno alla scoperta della Forlì del '900. Per l'occasione studenti della classe IV B del Liceo Classico Morgagni affiancheranno la guida turistica ed i giovani croati nelle attività programmate. Tutto ciò sta all'interno del progetto “Atrium Plus” co-finanziato dal programma europeo di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg V-A 2014-2020 - Italia-Croazia”, volto a capitalizzare gli strumenti sviluppati dalla Rotta culturale Atrium dedicata al patrimonio architettonico, dissonante e controverso, lasciato dai regimi totalitari del ventesimo secolo in molti territori europei.

Nell'affrontare una sfida ancora aperta a tutte le istituzioni e ai vari soggetti interessati, i partner del progetto, Bari e Ferrara oltre a Forlì come capofila in Italia, Labin e Zara in Croazia, hanno voluto esplorare nuovi modi di narrazione etica e responsabile di questo patrimonio per creare esperienze turistiche rivolte alle nuove generazioni e, quindi, la creazione di un itinerario turistico dedicato alle scuole. Quella di giovedì è la sperimentazione di uno dei nuovi itinerari, progettati anche con il coinvolgimento degli studenti stessi che metteranno alla prova il potenziale turistico-culturale del patrimonio architettonico e delle memorie dei regimi non democratici del ventesimo secolo per diventare turisti consapevoli e responsabili.