Attacco al vescovo, solidarietà dal sindaco Drei: "Forlì è una città di persone rispettose"

Dal sindaco di Forlì, Davide Drei, un messaggio "di stima, di affetto e di vicinanza" al vescovo Livio Corazza dopo il duro attacco di Francesco Minutillo, referente di Fratelli d’Italia, a commento della "profonda preoccupazione e disagio" manifestata dai membri del Consiglio pastorale della diocesi di Forlì-Bertinoro "per l’acuirsi di toni e atteggiamenti discriminatori e intolleranti nei rapporti interpersonali e sociali, che inquinano le relazioni in tante parti del mondo e anche nelle nostre popolazioni".

Afferma il primo cittadino: "Più ancora del contenuto, assurdo, di questa sgangherata provocazione, ciò che desta stupore è l'evidente intento provocatorio che un esponente di vertice di una organizzazione politica strutturata rivolge a una autorevole realtà religiosa e sociale che funge da punto di riferimento per tantissimi cittadini, per le Istituzioni, le forze sociali e l'associazionismo. Una realtà, quella della Chiesa forlivese, che nelle sue componenti opera quotidianamente al servizio del territorio e per affermare l'importanza di valori fondamentali come l'umanità, il rispetto, la pace".

"In questo momento difficile per la nostra Europa e per il mondo intero si avverte un bisogno vitale di costruire, giorno per giorno, relazioni positive fondate sul rispetto e sul confronto mentre, al contrario, le irresponsabili scudisciate verbali, come quella di queste ore, producono lacerazioni a tutti i livelli - conclude il sindaco -. La nostra comunità, coerente con la sua cultura di partecipazione popolare e la forte tradizione di attenzione sociale, non si piegherà ad accettare questi metodi e questi contenuti. Forlì è una città di persone rispettose, di persone per bene: è una città dal cuore grande, con alto senso di responsabilità e capace di stare a schiena diritta".