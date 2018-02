Colpiscono di notte e prendono di mira le auto: i residenti si ritrovano con le gomme a terra

L'amara sorpresa i più se la sono ritrovata al risveglio. Nelle ultime due settimane sono stati segnalati almeno cinque casi di persone che hanno rinvenuto la propria auto, regolarmente parcheggiata sulla pubblica via, con le ruote a terra. L'area interessata dagli atti vandalici è quella di via Andrelini, nei pressi dei Musei San Domenico. I malcapitati non hanno potuto fare altro che rivolgersi alle forze dell'ordine, segnalando l'accaduto e sporgendo denuncia contro ignoti. Tra i residenti, intanto, cresce la preoccupazioni per il ripetersi frequente di gesti di inciviltà, quanto per l'assenza di telecamere di videosorveglianza. "Speriamo che il comune si adoperi per l'installazione anche in questa zona, perchè non si riesce a vivere bene", è lo sfogo di una lettrice a ForlìToday.