Fanno danni per mille euro, presi i vandali di Modigliana: sono tre studenti minorenni

Si sono resi protagonisti in negativo di una notte di vandalismi a Modigliana. I responsabili sono stati subito individuati dai Carabinieri. A finire nei guai tre studenti minorenni, già noti alle forze dell'ordine, denunciati a piede libero con le accuse di "danneggiamento aggravato in concorso di oggetti esposti alla pubblica fede". Secondo quanto appurato dagli uomini dell'Arma, nella nottata del 9 marzo il terzetto ha danneggiato alcuni cartelli stradali e rotto alcune piastrelle di un sentiero pedonale. L'ammontare dei danni è stato quantificato in mille euro. Martedì è avvenuto l'epilogo delle indagini, con la denuncia alla Procura dei Minori. Gli studenti sono stati affidati ai genitori in attesa delle decisioni del Tribunale per i minorenni.