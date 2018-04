Vergogna e inciviltà ai Portici, va via la luce: gli imbrattatori subito in azione

Vergogna e inciviltà. Non ci sono altre parole per descrivere i continui atti vandalici nell'area residenziale dei Portici. In attesa di vedere concretizzato quanto promesso dall'amministrazione comunale, col passare dei giorni gli imbrattamenti sui muri aumentano. E' tutt'altro che street art: le ultime in ordine cronologico sono scritte con bombolette spray a firma di presunti anarchici contro il Vaticano e la Polizia (la solita "Acab", acronimo di 2All Cops Are Bastards") in via Guido Bonali. Spiega un lettore a ForlìToday: "Venerdì sera c’è stato un guasto all’illuminazione per diverse ore e, come testimonia queste scritte, alcuni hanno approfittato della possibilità di non essere visti ed hanno lasciato la loro firma d’inciviltà".

Il problema delle scritte sui muri nel centro storico non è nuovo ed è un problema difficile da debellare, legato anche alla voglia di evasione dalle regole. Proprio nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha annunciato un piano per arginare il degrado di alcuni dei muri tra i più imbrattati e anonimi del centro storico di Forlì. Il 7 aprile partirà sotto il nome di “Murali Street Art Festival”, il primo festival della “street art” nella città mercuriale. Si parte già il 7 aprile quando l'artista 'Millo' inizierà a decorare un muro esterno di una casa popolare, attualmente pieno di graffiti e scrostato, che si trova tra piazza del Carmine e via Fratti.

L'obiettivo è di cacciare via il degrado e la bruttezza di alcune pareti spoglie del centro, riempiendolo di arte, sulla scorta di quanto già fatto in piazza Guido da Montefeltro, quando nel 2016 venne realizzata l'opera di Gomez a fianco del San Domenico. E proprio l'area intorno al San Domenico sarà quella dove si concentrano i maggiori interventi, dal vicolo Casaglia fino al vicolo San Domenico, da via Cobelli fino alle pareti interne del parcheggio coperto della Barcaccia. Altri muri che vedranno l'intervento degli artisti sono nella zona di piazza del Carmine, ma anche la biblioteca decentrata del parco della Resistenza. Gli artisti che opereranno a Forlì saranno, oltre a Millo, Zed1, Camilla Falsini, Gola, Eron e Andrea D'Ascanio.