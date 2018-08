Nuovo raid vandalico in pieno centro: imbrattata la vetrina di un ex negozio con la solita scritta

La mano pare essere sempre la stessa. Nuovo blitz vandalico nel cuore del centro storico di Forlì. La vetrata dello spazio che fino ad alcuni mesi fa aveva ospitato un negozio di telefonia, sotto il porticato tra via Delle Torri e Corso Mazzini, dove sono in corso i lavori di messa in sicurezza del palazzo degli Uffici Statali, è stata vergata con vernice nera con la solita frase che già si può leggere in alcuni punti della città. La scritta è presumibilmente riconducibile a gruppi che si ispirano alle posizioni politiche di estrema sinistra. Evidentemente si sono infiltrati tra le transenne del cantiere per raggiungere l'obiettivo e piazzare la vergata. Lo scorso luglio sono stati imbrattati col medesimo "ritornello" i muri del Duomo. Per rimuoverla si attende il via libera della Soprintendenza.