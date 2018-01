Imbrattò con la vernice i muri di una farmacia: la Polizia lo stana con le telecamere

Aveva imbrattato il muro di una farmacia in viale dell'Appennino. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, gli agenti della Volante della Questura di Forlì sono riusciti ad identificare il responsabile. Si tratta di un incensurato 20enne sardo, residente nella città mercuriale. Mercoledì pomeriggio la pattuglia stava transitando lungo Corso Garibaldi, quando ha intercettato il giovane.

Un volto che i poliziotti avevano avuto modo di conoscere attraverso le immagini del sistema di sicurezza del banco dei farmaci di viale dell'Appennino, dove lo scorso settembre si era consumato l'imbrattamento. Accompagnato in Questura, dagli accertamenti è risultato come il responsabile dell'atto vandalico. Il giovane è stato così denunciato per "imbrattamento di cose altrui".

Sempre la Polizia, durante un servizio di controllo del territorio, ha intercettato in viale Vespucci un cittadino extracomunitario. L'individuo, un marocchino di 31 anni, è risultato inottemperante ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale firmato dal Questore di Torino lo scorso dicembre. Per questo motivo è stato denunciato a piede libero.