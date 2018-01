Attrice e cantante forlivese regina del musical: sua la parte di Mary Poppins

Un'attrice forlivese di 30 anni ricoprirà la parte della “tata” più famosa al mondo, vale a dire Mary Poppins. La regina della versione italiana del musical, che andrà in scena dal prossimo 13 febbraio al Teatro Nazionale di Milano, sarà la ballerina, attrice e cantante trentenne Giulia Fabbri. La scelta della protagonista è stata ufficializzata in questi giorni dalla produzione. Lo show sarà diretto da Federico Bellone, con le coreografie di Gillian Bruce. A sostenere il musical ci sarà anche l'uscita del sequel del famoso film del 1964 targato Walt Disney con Julie Andrews, cinque Oscar. Si tratta del primo musical italiano dedicato a Mary Poppins, mentre le versioni inglesi e americane risalgono rispettivamente al 2004 e al 2006.

Giulia si è formata alla Bernstein School di Bologna e ha già recitato in show come "Newsies", "Footloose" e "Grease". Classe 1987, ha studiato danza fin da bambina all'Ateneo Danza, diretto da Stefania Sansavini, ma l'amore per il teatro musicale è nato quando a 16 anni ha iniziato a recitare nella compagnia amatoriale della parrocchia di San Pio X a Ca'Ossi con i suoi amici. Ha deciso quindi di studiare più seriamente anche il canto e dopo il diploma a pieni voti all'Istituto Statale d'Arte di Forlì e è stata ammessa alla Bernstein School of Musical Theatre di Bologna diretta da Shawna Farrell, accademia tra le prime in Italia per la formazione di triple performer.

Si è diplomata nel 2010 ed ha iniziato subito a lavorare come ensamble in "Alice nel paese delle meraviglie il musical", con regia e coreografie di Christian Ginepro, in tour nelle maggiori città italiane per due stagioni. Nel 2013 è entrata nel cast di "Biancaneve il musical", venendo scelta per interpretare Cosette nella prima italiana del musical "Les Miserables" prodotto dal Teatro Comunale di Bologna. Nel 2015 ha ottenuto il primo ruolo da protagonista nella prima europea del musical "Newsies" prodotto da Bags e Disney Theatrical, con la regia di Federico Bellone, nel quale ha interpretato la giornalista Katherine Plumber. Nel 2016 è stata Rusty in "Footloose", prodotto da Stage Entertainment, e nel 2017 è stata scelta come Frenchy nella versione per il ventennale dalla prima italiana dello spettacolo Grease, prodotto da Compagnia della Rancia, con la regia di Saverio Marconi.