Castrocaro, si avvicina l'apertura dell'aula studio: sarà dotata anche di wifi

Apre un'aula studio a Castrocaro. La location individuata è quella dei locali dell'associazione San Giovanni Bosco, sopra il bar dei Fiori, in via Guglielmo Marconi 17. Si tratta, viene spiegato dall'amministrazione comunale, di un periodo di prova che andrà da metà marzo al 31 luglio. Per poter usufruire dell’aula è necessario essere in possesso della tessera associativa dal valore di 5 euro. La consegna è prevista domenica prossima dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 e domenica 3 marzo dalle 14 alle 18.30. L'aula sarà aperta tutti i pomeriggi eccetto mercoledì e sabato e sarà provvista di prese elettriche, tavoli e di una rete wi-fi.