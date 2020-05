Aumentano i rifiuti abbandonati: controlli a raffica di Alea e della Polizia locale

Il lockdown non ha fermato le cattive abitudini di coloro che inquinano l’ambiente, impattando negativamente anche sul decoro della città; infatti, nonostante le limitazioni agli spostamenti, si è registrato a Forlì un incremento dei rifiuti abbandonati e dell’utilizzo improprio dei cestini stradali, spiega in una nota Alea Ambiente.

Per questo motivo, riprende con maggiore intensità l’attività di controllo di Alea Ambiente insieme alla Polizia Locale: attraverso un nuovo calendario di interventi, dal centro storico alla cintura urbana fino alle zone più decentrate, le squadre guidate dai tecnici operativi della società percorreranno il territorio per individuare e rimuovere rifiuti abbandonati, accertare le responsabilità e attivare i dovuti provvedimenti contro gli autori.

Solo nei primi 3 mesi dell’anno sono state raccolte 287 tonnellate di rifiuti abbandonati e 45 sono state le sanzioni comminate dalla Polizia Locale, la cui entità è di 200 euro in caso di abbandono di rifiuti a terra e di 104 Euro di conferimento errato nei cestini stradali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Alea Ambiente ringrazia la Polizia Locale forlivese per la collaborazione poiché per un’efficace azione di contrasto al fenomeno è indispensabile una sinergia di forze e di impegno, che possa anche far emergere posizioni irregolari di utenti che non sono titolari di un contratto per la raccolta dei propri rifiuti urbani; situazione che, si ricorda, può essere punita con sanzioni amministrative secondo quanto previsto dal Regolamento tariffario".