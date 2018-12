Ausl, festività di Natale: orari ridotti per alcuni servizi, si potenzia la guardia medica

In occasione delle festività natalizie, è prevista la riduzione di alcuni servizi e attività dell’Ausl di Forlì. Lunedi 24 e 31 dicembre il servizio di segreteria telefonica dell’Ufficio Invalidi di Forlì sarà sospeso. Il servizio sarà di nuovo attivo a partire da venerdi 4 gennaio. Il servizio dell'Unità operativa di Medicina Nucleare - ambito di Forlì, sarà chiuso il 24 e 31 dicembre. La vigilia di Natale l'Unità operativa Medicina Legale e Gestione del Rischio rimarrà chiusa. Giovedì 27 dicembre la Segreteria Patenti resterà chiusa al pubblico. Anche i contatti telefonici saranno sospesi. L’attività riprenderà giovedì 3 gennaio.

Il Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) dell'Ausl Romagna - ambito di Forlì, verrà potenziato secondo le seguenti modalità: nelle giornate del 24, 25, 26 , 31 dicembre e il 1 gennaio verrà aperto un secondo ambulatorio, dalle 8 alle 20, nella stessa sede della Continuità Assistenziale 8in via Carlo Forlanini, ingresso ospedale). Il Servizio di continuità assistenziale (guardia medica), è rivolto a tutta la popolazione, adulti e bambini, e assicura interventi medici domiciliari nei casi di urgenze notturne, festive e prefestive. È attivo dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali e dalle ore 10 del sabato (o giorno prefestivo) alle 8 del lunedì (o giorno successivo al festivo). In alcune Aziende Usl l’inizio dell’attività della guardia medica è anticipato alle 8 del sabato o del giorno prefestivo. Il servizio è gratuito per i residenti e i domiciliati sanitari con scelta del medico in Emilia-Romagna. La presa in carico telefonica è attiva allo 0543731601, dal lunedì a venerdì dalle 20 alle 8; sabato e prefestivi dalle 8 alle 8 del giorno successivo al festivo.