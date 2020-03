Ausl, gli uffici "home care" aperti in modalità telematica o telefonica

Al fine di limitare al massimo i contatti fra gli operatori e il pubblico, per gestire al meglio l'emergenza epidemiologica da Covid-19, si comunica che da giovedì gli uffici territoriali "home care" dell'Ausl Romagna saranno aperti al pubblico in modalità telematica o telefonica. Le telefonate si riceveranno nei normali orari di apertura al pubblico. Gli utenti riceveranno informazioni telefoniche, oppure contattando via mail, o fax, i singoli uffici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Qualora su dovesse consegnare della documentazione questa dovrà pervenire o via mail, o via fax oppure in fotocopia in busta chiusa con riferimento telefonico da lasciare nella cassetta della posta posizionata fuori da ciascun ufficio. I contatti successivi con gli utenti avverranno via mail, o via felefono o via posta. A Forlì il servizio sarà attivo il lunedì dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 10 alle 12,30, giovedì dalle 10 alle 12.30 e dalle 13 alle 16 (telefono 0543731146 e 054373861); mail homecare.forli@auslromagna.it.