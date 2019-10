Ausl, prestigioso incarico per il dottor Andrea Amadori della Ginecologia di Forlì

In occasione della 34esima Congresso Nazionale di Colposcopia tenutosi a Roma in data 25-26 settembre Andrea Amadori, medico dirigente dell'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì è stato rieletto nel Comitato Direttivo della Società Italiana di Colposcopia e Patologia Cervico Vaginale (Sipcv), società scientifica nazionale che svolge un ruolo fondamentale nella formazione degli specialisti in Ginecologia che si dedicano allo screening del carcinoma cervicale e che è stata riconosciuta dal Ministero della Sanità come società referente per l’aggiornamento delle Linee Guida Nazionali.

Da 15 anni Amadori ricopre ruoli prestigiosi nel Comitato Direttivo o nello Scientifico della Sipcv. Durante i suoi incarichi ha contribuito alla stesura e alla Revisione delle Linee Guida Nazionali, e alla organizzazione e svolgimento di numerosi Corsi e Congressi di Colposcopia. Il riconoscimento di questo ruolo è la conseguenza di vent’anni di attività medica dedicati alla prevenzione del Tumore della Cervice Uterina. La precedente tornata elettorale si era svolta cinque anni fa al trentesimo Congresso Nazionale di Colposcopia, svoltosi a Riccione, nel quale Amadori era presidente del Congresso.

Ad oggi Amadori ha svolto ruoli di relatore e docente in 120 corsi e congressi sulla patologia del basso tratto genitale; è membro del Gruppo Permanente di Lavoro per lo Screening del Carcinoma Cervicale, istituito dall’Ausl Romagna e partecipa ai lavori organizzati dalla Regione Emilia Romagna in quanto componente del Gruppo di Controllo di Qualità II livello Screening Carcinoma Cervicale.