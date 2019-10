Ausl, problemi d'accesso al servizio Cuptel: saranno potenziati gli sportelli Cup

A causa di problemi informatici della cooperativa erogatrice del servizio in appalto, si sono verificate difficoltà di accesso al servizio Cuptel, e quindi alla prenotazione, disdetta e spostamento di prestazioni di specialistica ambulatoriale sia in regime pubblico sia in libera professione. L'Ausl Romagna informa che "sta monitorando le attività che la ditta svolge per risolvere il problema, del quale ci si scusa, ma non è possibile al momento prevedere se tali difficoltà persisteranno anche nei prossimi giorni".

Sarà cura dell’Azienda tenere informata l’utenza sulla situazione; nel frattempo si suggerisce di rivolgersi agli sportelli Cup sul territorio in cui sono presenti, e che saranno potenziati (l’elenco è consultabile sul sito dell’Ausl al seguente link: https://www.auslromagna.it/luoghi/mappa-sportelli-cup/sportelli-cup ) o tramite servizio Farmacup nelle farmacie che vi hanno aderito (l’elenco al seguente link: https://www.auslromagna.it/luoghi/elenco-farmacup/farmacup-mappa ) o ancora attraverso il servizio Cupweb, per coloro che vi si sono accreditati o accreditandosi: tutte le informazioni al seguente link: https://www.cupweb.it/cup_web_regionale/main.htm