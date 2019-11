Ausl Romagna e gestione dati: se ne parlerà alla Giornata della Trasparenza

Lunedì, dalle 9,30 alle 12,30, la Sala Pieratelli del padiglione "Morgagni" dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano ospiterà la Giornata della Trasparenza dell'Ausl della Romagna. A partire dal 25 maggio del 2018 è diventato direttamente applicabile a tutti gli Stati membri dell’Unone Europea il Regolamento Ue 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamentogenerale sulla protezione dei dati). Lo scopo della giornata è quello di fornire agli stakeholders e al mondo professionale un quadro generale sull’attività della ricerca clinica svolta nell'Ausl della Romagna e sulla corretta gestione dei dati raccolti nell’ambito sanitario e in particolare nell’ambito della ricerca clinica.

Apriranno i lavori Franco Falcini, direttore amministrativo dell'Ausl Romagna e Massimo Zamparini, responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ausl Romagna. Seguiranno gli interventi di Silvia Stefanelli Silvia, avvocato cassazionista esperto di diritto sanitario con particolare competenza in ambito di sanità digitale e disciplina privacy, che parlerà de "La normativa sul trattamento dei dati di salute alla luce del GDPR e Codice privacy rinnovellato con d.lgs. 101/2018, con particolare riguardo alle disposizioni sull’utilizzo dei dati per finalità di ricerca clinica". Ilaria Panzini, dirigente analista dell'Ausl Romagna, interverrà su "L’attività di ricerca presso l’Azienda USL della Romagna", mentre di "Stato dell’arte sull’applicazione della normativa in materia di ricerca dell'Ausl Romagna" orgomenterà Teresa Coppola, dirigente amministrativo dell’Azienda ospedaliero-universitaria Bologna.