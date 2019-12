Ausl Romagna, ecco l'Academy per la formazione: ospiterà anche il corso di Laurea in Infermieristica

Si è tenuta martedì l'inaugurazione del nuovo Centro di Formazione dell'Ausl Romagna in Via Pratella 10. Dopo il saluto del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, che ha ribadito "l'importanza che Forlì sta acquisendo come città universitaria", è intervenuto il direttore amministrativo dell'Ausl Romagna, Franco Falcini, che ha spiegato come "l'Ausl Romagna sia stata una delle prime Ausl a creare uno vera e propria Academy per la formazione".

"Verrà trasferito qui anche tutto il corso di Laurea in Infermieristica di Forlì, polo di Ravenna - ha chiarito Silvia Mambelli, del Direttore Servizio Infermieristico e Tecnico dell’Ausl Romagna -. La formazione infermieristica ha una lunga tradizione nel territorio forlivese e attualmente il corso registra 180 studenti iscritti. "

"La sede ospiterà anche i corsi di medici di medicina generale di tutta la Romagna, una settantina di persone - ha spiegato Pierdomenico Lonzi, direttore dell'Unità operativa Sviluppo Organizzativo, Formazione e Valutazione dell’Ausl Romagna -corsi di prima emergenza, neo-assunti e corsi per struttura complessa e master".