Ausl Romagna, il sindaco Zattini incontra il nuovo direttore generale Tiziano Carradori

Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha incontrato il nuovo direttore generale dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori. "Ho voluto esprimergli le mie congratulazione per il nuovo incarico, di per sè delicatissimo e carico di aspettative, e augurargli buon lavoro al timone di un’azienda sanitaria d’eccellenza che ha dovuto fare i conti con l’emergenza Covid sapendosi distinguere ancora una volta per qualità ed efficienza delle prestazioni erogate - afferma il primo cittadino -. Confido nelle sue indubbie capacità e nella sua esperienza decennale, per rendere la nostra sanità “il” punto di riferimento di tutta la Regione e lo ringrazio per aver accettato una sfida che riguarda il futuro e la qualità della vita di un’intera comunità".

