Verso la nuova Conferenza Territoriale Socio Sanitaria, Tonini: "L'Ausl Romagna non è più un oggetto misterioso"

"L'Ausl Romagna non è più un oggetto misterioso, ma si fonda su basi importanti". Lo ha detto il direttore generale dell'Ausl Romagna, Marcello Tonini, in occasione della presentazione del nuovo Distretto socio-sanitario di via Colombo, a Forlì. "Siamo in una fase importante di passaggio e si dovrà insediare una nuova Conferenza Territoriale Socio Sanitaria - ha premesso Tonini -. L'ambito politico istituzionale dovrà riflettore sulla prospettiva del progetto Ausl Romagna e su come dovrà muovere, indipendentemente dalla componente tecnica. Vedremo quale sarà il prodotto di questa Commissione che si farà negli organi deputati".

"Il progetto, che si è avviato da ormai cinque-sei anni, non è un più un oggetto misterioso, ma si fonda su quattro aziende della Romagna virtuose. Siamo ancora molto distanti dalla perfezione e lo sottoscrivo, ma se prendiamo come riferimento i macro-indicatori e le linee di tendenza, frutto del nostro lavoro, mi sento di dire che la Romagna è tutt'altro che un fanalino di coda. Rispetto a quelli che sono gli obiettivi di riferimento siamo normalmente collocati se non ai vertici giù di lì. Si può fare molto di più. Noi siamo la Romagna e serve un sano orgoglio bi-partisan. La salute è uguale per tutti e non ha colori. Bisogna essere coesi".

Lunedì è prevista la formulazione dei nuovi organigrammi della Conferenza Socio Sanitaria Territoriale e in quell'occasione, evidenzia il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, "saranno trattati alcuni concetti espressi dal direttore. Sulla sanità non ci devono essere contrasti e bisogna trovare una strada che porti il cittadino al centro del nostro progetto. Fin dall'inizio ho lavorato per ritrovare i punti di contatto con tutti i territori in un'ottica di condivisione e nella definizione dei nuovi assetti troveremo una quadra di comune accordo. Ci saranno momenti di discussione, ma tendere alla perfezione è anche una qualità della nostra terra".