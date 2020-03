Ausl Romagna, prelievi di sangue ordinari solo su prenotazione: i numeri di telefono

Da martedì l'accesso a tutti i Punti Prelievo aziendali per eseguire prelievi ematici ordinari, avverrà esclusivamente dietro prenotazione. Non sarà pertanto più possibile l'accesso diretto, se non per richieste di prelievo urgente e per eseguire il dosaggio del tempo di Quick per pazienti in Terapia anticoagulante orale. Nulla cambia per i prelievi speciali (ad esempio curve glucidiche in gravidanza), già a prenotazione obbligatoria.

La prenotazione per l’ambito di Forlì può avvenire attraverso i consueti canali, privilegiando la chiamata telefonica dalle 9 alle 12,30 dal lunedì al sabato ai numeri 0543731717, 0543731718, 0543733147, 0543733176 e 0543733212. L'Ausl raccomanda di rispettare sempre l’orario dell’appuntamento