Ausl Romagna, stipendi con un giorno d'anticipo: "Ristoro per il disguido del mese scorso"

"A seguito di problemi di ordine tecnico-informatico, non imputabili all’Azienda, il mese scorso le retribuzioni per la maggior parte dei dipendenti dell'Ausl Romagna erano state accreditate in data 28 maggio (anziché 27 maggio come previsto dalla vigente convenzione di Tesoreria). A seguito e a ristoro di tale disguido e ai conseguenti impegni e azioni dei competenti uffici aziendali, l’accredito degli stipendi per il mese di giugno avverrà, per tutti i dipendenti, con valuta anticipata al 26 giugno. Un impegno che vuol testimoniare l'attenzione della Direzione nei confronti dei lavoratori". Lo fa sapere in una nota l'azienda Ausl Romagna.