Ausl Romagna, tour di auguri di Natale per gli ospedali del Forlivese

La direzione generale dell'Ausl Romagna ha rivolto mercoledì i tradizionali auguri di buone feste, nei rispettivi luoghi di lavoro, ai dipendenti degli ospedali di Forlì, Casa della Salute di Forlimpopoli e ospedale di Santa Sofia. Al momento di saluti all'ospedale di Forlì oltre al direttore generale Marcello Tonini e al direttore del presidio, Paolo Masperi, erano presenti il sindaco mercuriale Gian Luca Zattini e il vescovo Livio Corazza. Dopo lo scambio di auguri in Sala Pieratelli, il direttore si è recato, insieme alle autorità, ad aprire ufficialmente il nuovo ingresso del Pronto Soccorso del nosocomio forlivese e la nuova sala d'aspetto attrezzata e decorata per i piccoli pazienti del Pronto Soccorso.

Anche all'ospedale di Santa Sofia, il direttore ha rivolto gli auguri agli operatori sanitari insieme al primo cittadino Daniele Valbonesi ed ha visitato i lavori, in fase di ultimazione, della nuova sede del Punto di Primo intervento, che sarà operativa tra circa un mese. Il nuovo punto sarà dotato di una nuova camera "calda" per l'accoglienza dei pazienti trasportati in ambulanza e, una volta ultimati i lavori, nella vecchia sede del primo intervento troverà collocazione il servizio di dialisi. La direzione si è recata anche alla Casa della Salute di Forlimpopoli, per porgere i tradizionali auguri a tutti dipendenti, insieme al sindaco Milena Garavini. In questa sede, qualche settimana fa, era stata inaugurata la nuova sede del 118.