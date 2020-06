Ausl Romagna, variazioni di orari per il Cuptel: tutte le informazioni

Variazione di orari per il Cuptel. Nelle scorse settimane l'orario del servizio che si utilizza per prenotare, spostare, disdire prestazioni specialistiche, o per richiedere informazioni in merito, era stato ampliato. Ma sulla scorta dei dati di utilizzo di questo periodo, e al fine di ottimizzare il personale e le linee a disposizione, concentrandolo nelle fasce orarie riscontrate di maggior afflusso, si è valutato di ritarare nuovamente l’orario del servizio.

Pertanto da lunedì 29 giugno gli orari in cui i cittadini potranno telefonare saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19 e nella giornata del sabato dalle 7.30 alle 13:30. Il servizio è relativo sia alle prestazioni Servizio Sanitario Nazionale, al numero verde 800002255, sia a quelle in Libera Professione al numero verde 800004488