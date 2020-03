Ausl, sospesa attività "Commissioni Invalidi e Patenti"

A seguito dell'emanazione delle nuove disposizioni ministeriali circa il contenimento del contagio da covid-19 sull'intero territorio nazionale, fino a data da destinarsi l'attività delle Commissioni Invalidi e Patenti è sospesa su tutto il territorio aziendale. "Si invitano gli utenti già in possesso di lettera di invito a visita presso la Commissione Invalidi o di prenotazione della visita presso la Commissione patenti a contattare telefonicamente le segreterie dedicate per le quali si conferma la chiusura al pubblico", informa l'Ausl, aggiungendo "che appena possibile si programmerà un piano straordinario di sedute delle commissioni invalidi e patenti per il recupero delle visite annullate". La segreteria invalidi sarà contattabile telefonicamente lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 13 al numero 0543731681, mentre la segreteria patenti il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 al numero 0543 731680.