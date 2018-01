Ausl, una due giorni dedicata alla "Casa della Salute" con un convegno

Il salone comunale di Forlì ospiterà venerdì e sabato il Convegno "La Casa della Salute: sulle vie della cura". In Emilia-Romagna il percorso di realizzazione delle Case della Salute è stato avviato nel 2010, ed al mese di novembre 2017 sono attive 96 Case della Salute con una popolazione di riferimento superiore ai 2 milioni di abitanti. La Casa della Salute di Forlimpopoli garantisce la continuità assistenziale H24, attraverso i medici di famiglia (H12 giorni feriali) e i medici di continuità assistenziale (ex-guardia medica) (ore notturne dei giorni feriali, ore diurne e notturne dei giorni pre-festivi e festivi). Il percorso di realizzazione della Casa della Salute è stato ufficialmente avviato nel 2012 ed a fine 2014 la Casa della Salute era organizzata nel modo odierno. Per iscrizioni inviare la scheda (inserita nel programma allegato) compilata a: medbase.fo@auslromagna.it FAX: 0543/738830. Iscrizione on line per i dipendenti della Ausl Romagna http://portale-gru.progetto-sole.it/exec. Le giornate sono state accreditate singolarmente per i crediti Ecm. Interverranno tra gli altri il sindaco Davide Drei e il consigliere regionale Paolo Zoffoli.