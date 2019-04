Autismo, la Regione rafforza l’impegno su diagnosi precoce, cura e inclusione

Approvata dalle commissioni Salute e Scuola, in seduta congiunta, la ripartizione di ulteriori risorse per l’anno 2019 dei fondi destinati alle Ausl regionali per la cura dei bambini autistici nella fascia 0-6 anni. "Lo stanziamento di ulteriori 2 milioni di euro – spiegano i consiglieri regionali Paolo Zoffoli, presidente della Commissione Salute e Politiche Sociali e Valentina Ravaioli, vice-presidente della Commissione Scuola e Formazione - è mirato a garantire e rafforzare la precocità della diagnosi e a ridurre i tempi di inizio trattamento per i bambini più piccoli e si aggiunge ai finanziamenti già previsti per la copertura del Programma regionale integrato per l’assistenza alle persone con disturbo dello spettro autistico".

"L’esperienza decennale del Programma regionale integrato per l’assistenza alle persone con disturbo dello spettro autistico – proseguono Ravaioli e Zoffoli – attraverso i centri specializzati in rete con gli ospedali e gli specialisti del territorio, ha consentito di abbassare fortemente l’età della prima diagnosi e di conseguenza di attivare la presa in carico precoce e di mettere in atto strumenti terapeutici ed educativi con maggiore efficacia nel sostegno alle famiglie e nella qualità di vita dei pazienti. Per l’Ausl Romagna sono previsti 495 mila euro all’anno per una popolazione totale di oltre 64 mila bambini fino ai 6 anni di età".