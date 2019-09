Auto in Piazza Saffi? Parte la mobilitazione dei "no": "Proposta antistorica"

Si accende il dibattito sul possibile ritorno delle auto in Piazza Saffi, precisamente nel corridoio davanti alla sede della Camera di Commercio e deflusso su via Giorgio Regnoli. L'amministrazione comunale, come ha confermato l'assessore al centro storico Andrea Cintorino, sta valutando un progetto presentato in passato dalle associazioni di categoria, oltre a preparare il ritorno degli autobus nel cuore della città mercuriale. Ipotesi che hanno fatto storcere il naso a diverse realtà del centro. In Corso Mazzini e via Giorgio Regnoli si stanno mobilitando per dar vita ad una raccolta firme.

Si tratta di due arterie interessate con la precedente amministrazione comunale ad un progetto di rilancio, col coinvolgimento di associazioni che hanno dato lustro a vetrine vuote con attività sociali ed artistiche. "Riempire il centro di auto non significa riempirlo di persone", scrive su Facebook il consigliere comunale Pd Valentina Ancarani, secondo la quale "serve una grande mobilitazione di protesta. Troveremo molte persone disponibili a dire di no ad una proposta antistorica come questa". "Non riportate Forlì al bianco e nero", è l'appello di Marco Di Maio di "Italia Viva". Perchè per il fronte del "no" alle auto in Piazza, la piazza bella è quella con arredi, piante e fiori .