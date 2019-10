Auto in piazza Saffi? Annunciata la protesta delle lenzuola bianche in centro storico

La protesta delle lenzuola bianche: è l'iniziativa lanciata in via Regnoli per esprimere il dissenso sui ventilati provvedimenti della nuova amministrazione di riaprire alcune strade alla libera circolazione delle auto in centro storico. Il progetto è ancora al vaglio del sindaco Gian Luca Zattini e della giunta e lo stesso primo cittadino ha spiegato che nulla è deciso, ma intanto si fa più viva la mobilitazione in quelle strade in cui i cittadini e i commercianti si sono associati per il rilancio dell'area, come in via Regnoli e corso Mazzini. In particolare, da un esercente di via Regnoli è stata lanciata la protesta dei lenzuoli bianchi, consistente nell'esporre a balconi e finestre lenzuoli o stracci bianchi.

Spiega su Facebook, dopo aver fissato l'evento “Lenzuola al sole”: “Invito la cittadinanza residente in centro storico, a esporre dal primo di novembre lenzuola, stracci, coperte di colore bianco e possibilmente in cotone, sui davanzali, terrazzi per 30 giorni, in modo da rendere visibile alla nostra giunta comunale quanto siano già alti i livelli di inquinamento atmosferico e di come aumenteranno nel momento in cui andrà in porto il progetto di mettere auto e autobus in piazza Saffi. Vi prego di documentare nella maniera più precisa il momento in cui si mettono le lenzuola e il momento in cui si raccolgono, magari con foto e video. Potete pubblicarli anche su Facebook”.