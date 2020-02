"Nel ricordo di chi non c'è più": un moto-auto raduno con pranzo, musica e calcetto in memoria di Federico Perugini

A due anni di distanza dal tragico incidente, è stato organizzato il secondo "Moto - auto raduno" in memoria di Federico Perugini e di tutte le vittime della strada. Il ritrovo è alle Querzoli (via Budrione", con partenza alle 12 direzione San Giuseppe in Artigiano, dove ci sarà un momento di preghiera in chiesa in memoria di tutti gli scomparsi in strada. Quindi ci sarà un'area dedicata ad un'esposizione statica di auto e moto, stand gastronomico per il pranzo ed un torneo di calcetto (iscrizioni gratutite al numero 3427223867, risponde Martina). Ci sarà anche musica ed un incontro con alcuni personaggi dello sport locale e rappresentanti dell'amministrazione comunale.

Spiega il fratello Alex: "Quello che stiamo organizzando non è soltanto un ritrovo dedicato a Federico, simbolo della manifestazione, ma un'iniziativa mirata a diventare una ricorrenza annuale, per tutte le vittime della strada e per i loro parenti e amici. Lo scorso anno, oltre ogni previsione eravamo più di 150 persone, per quasi cento mezzi tra macchine e moto riuniti a Forlì. Questo nonostante i rimproveri, ha portato a molte porte aperte, che ha permesso quest'anno di riunire quasi il triplo delle presenze fra gruppi, club e appassionati. Nonostante ancora sia difficile capire come gestire questo inaspettato movimento, si sta gia lavorando con grande impegno, anche da parte del nostro Comune, per l'anno a seguire con l'idea di allargare ancora di più l'evento".