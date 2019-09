Auto in Piazza? L'assessore Cintorino: "Stiamo valutando, ma con più arredi". E i bus? "Da gennaio"

Auto in Piazza Saffi? L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gian Luca Zattini sta valutando in queste settimane un progetto presentato negli anni precedenti da Confcommercio e Confesercenti. Per il Comune non ci sarebbe nessuna "invasione" o il rischio di vedere parcheggi a spina di pesce ai piedi di Aurelio Saffi. Come contraltare si parla anche di "pedonalizzazioni" nell'attuale ztl.

Andrea Cintorino, assessore al centro storico, allora riportate le auto in piazza?

Abbiamo avuto due incontri con le associazioni di categoria, che ci hanno presentato un progetto risalente ad alcuni anni fa e che era stato presentato anche in occasione della campagna elettorale. Ma non è stato mai portato avanti.

Ed ora?

Faremo un incontro alla presenza anche dei tecnici.

Ma cosa prevede il progetto?

L'ipotesi di pedonalizzazione di via delle Torri e Corso Garibaldi. E poi uno scorrimento delle auto fino in piazza, con il transito davanti alla Camera di Commercio. E' stato aperto un confronto, ma non è stato ancora deciso nulla.

Ma si tornerebbe a parcheggiare ai piedi di Aurelio Saffi?

No, stiamo valutando altri progetti.

Ad esempio?

In questo momento la Piazza è priva di un arredo urbano. Mancano panchine e verde ed è sotto l'occhio di tutti. Nel lato Comune vogliamo creare un'area con piante ed arredi, ma non come si vedono ora in corso Mazzini, via Filergiti e via Gaudenzi. Serve altro.

Tra i vostri cavalli di battaglia in campagna elettorale c'era quello di riportare gli autobus in piazza anche...

E' nel nostro programma elettorale. Siamo nelle fasi delle valutazioni. Abbiamo fatto con Forlì Mobilità Integrata diversi incontri. Bisogna prima di tutto vedere la flotta disponibile, perchè per un'eventuale sostituzione ci sono dei costi da sostenere. Bisogna inoltre valutare le varie corse, perchè non vogliamo più vedere autobus da 12 metri vuoti. Stiamo ragionando con l'assessore Giuseppe Petetta ed abbiamo avuto diversi incontri in Giunta.

Tempestiche sulla partenza delle nuove linee?

Probabilmente da gennaio.

E la funzionalità di "Mercurio"?

Stiamo ragionando a 360 gradi, così come sul trasporto pubblico locale. Non diciamo nulla di nuovo rispetto a quanto affermato in campagna elettorale, perchè dobbiamo valutare una serie di soluzioni per sostenere un centro storico che sta vedendo un'emorragia di negozi.

A metà ottobre finisce la sperimentazione della sosta gratuita. Sarà prolungata?

Valuteremo sulla base delle statistiche, i pro ed i contro. E' chiaro che daremo un segnale d'aiuto ai commercianti.

Novità sul Natale?

Aspettiamo l'aggiudicazione del bando. Stiamo lavorando anche sul Capodanno. Sarà una sorpresa.