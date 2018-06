Auto rubata in via Vespucci: gli occupanti fuggono, ma un 15enne viene preso e denunciato

Giovedì notte i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì hanno denunciato in stato di libertà un 15enne per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati tra l’altro a prevenire e reprimere reati contro il patrimonio, una pattuglia in servizio notturno, nel percorrere via Vespucci, ha notato in transito un’autovettura sospetta con a bordo quattro persone. I militari hanno perciò deciso di procede al controllo del veicolo e, dopo aver intimato l’alt utilizzando i dispositivi luminosi, il conducente ha arrestato la marcia e insieme agli altri occupanti del veicolo, ha abbandonato il mezzo dandosi alla fuga. I militari sono riusciti a bloccare un minorenne residente nel forlivese, che all’atto del fermo ha opposto resistenza. Da successivi accertamenti è emerso che l’autovettura era stata rubata a Cervia ad inizio giugno. Al termine delle formalità di rito il giovane è è stato denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.