Banditi con l'auto rubata si schiantano e spingono il mezzo in un dirupo

Un’auto incidentata, priva di persone sul posto, è stata ritrovata in una scarpata della strada statale 67 a San Benedetto in Alpe. L’incidente si è verificato probabilmente tra notte e la prima mattina di sabato. Il mezzo è risultato rubato in Toscana. Gli ignoti a bordo si sono prima schiantati in curva contro un guard rail, per poi abbandonare l’auto in un dirupo, nell'alveo del fiume Montone, forse spinta a mano e occultarla alla vista dei passanti, per guadagnare alcune ore per la fuga a piedi . Sul posto, nel primo pomeriggio, si è portata la polizia stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, i carabinieri forestali, i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino. Non sono state ritrovate persone ferite nei dintorni. Le indagini sono in corso.