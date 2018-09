Auto scaraventata su un fianco contro un palo: novantenne esce indenne dallo schianto

Un incidente tanto “spettacolare”, quanto per fortuna con esiti lievi per le persone. E' quello che si è verificato poco dopo le 7 in viale Salinatore, all'altezza di via del Camaldolino, la strada per Villa Serena e il Liceo Artistico. Per cause e con dinamica la vaglio della Polizia Municipale, sono venute a collisione due auto, una Panda condotta da un anziano di 90 anni e una Opel Combo, guidata da un uomo di 60 anni. L'impatto è stato molto violento e la Panda è finita sbalzata contro un palo dell'illuminazione, su un fianco, a ridosso del parcheggio antistante la scuola superiore.

Sul posto si sono portate le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, per liberare l'anziano occupante della Panda. Con grande sorpresa per tutti i soccorritori, vista la gravità del contesto in cui hanno operato, il novantenne è uscito con le sue sue gambe dalla vettura ribaltata e ha firmato il modulo di rifiuto delle cure, spiegando di non aver riportato ferite. Nessuna conseguenza sanitaria neanche per l'altro coinvolto di 60 anni. L'incidente ha causato alcuni problemi alla circolazione data l'ora di punta e il viale di circonvallazione particolarmente trafficato.