Auto sospetta, la Polizia la intercetta e la ferma: denunciato un 29enne

Si aggiravano con fare sospetto a bordo di un'auto. Gli agenti della Volante della Questura di Forlì, impegnati in un servizio di controllo in zona autostrada, hanno fermato alle prime luci dell'alba di mercoledì un terzetto di extracomunitari, tutti già noti alle forze dell'ordine. Uno in particolare, un 29enne marocchino, è risultato inottemperante ad un provvedimento di espulsione e perquesto motivo indagato per il realtà di clandestinità. Sarà avviato in un Centro d'Identificazione ed Espulsione per il successivo allontanamento dal territorio nazionale.