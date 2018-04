Auto usate "schilometrate", grazie alle ultime segnalazioni evita la truffa

Ancora un caso di auto usata venduta con il contachilometri ribassato viene segnalato da una cittadina forlivese. Il tam-tam delle ultime settimane, grazie ad una serie di segnalazioni, nell'inerzia di chi dovrebbe effettuare i controlli (speso resi difficili dalla mancanza di denunce), per lo meno sta dando i suoi frutti con la prevenzione, facendo sì chi compra si documenti e verifichi il reale chilometraggio delle auto.

Una lettrice spiega di aver evitato il raggiro: “Sto cercando un'auto usata e come in molti fanno sto girando per i rivenditori di auto usate, dato che a Forlì ne esistono parecchi. Giusto ieri mi sono imbattuta in un punto vendita e mi son soffermata a guardare una vettura che mi è sembrata tenuta bene. L'auto è del 2003 ed il contachilometri segnava circa 135.000 km. Insospettita dai vari articoli che ho letto nei giorni scorsi ho chiesto al rivenditore se fossero reali e mi hanno risposto di sì. Non fidandomi mi sono segnata il numero di targa e ho lasciato la concessionaria con la classica scusa "ci penso". A casa ho verificato i km segnati nell'ultima revisione e ho visto che erano quasi 100.000 km in più di quelli che segnava l'auto. A sto punto in quella concessionaria sicuramente non tornerò ma vedo che di "furbetti" ce ne sono anche troppi. Spero si trovi il modo per evitare che la gente rimanga fregata”.