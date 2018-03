Auto usate "schilometrate", terza segnalazione: "Me ne sono accorto molto dopo"

Non c'è due senza tre, verrebbe da dire. Man mano che i lettori di ForlìToday escono alla scoperto con la loro esperienza per quanto riguarda presunti raggiri “fotocopia” sulle auto usate “schilometrate” riscontrate presso un venditore della città, altre vittime si aggiungono al coro. Una terza segnalazione giunta in redazione ancora una volta individua lo stesso modus operandi ed anche lo stesso venditore d'auto usate. Questo acquirente si è rassegnato, mentre gli altri due che hanno reso nota la loro vicenda sono intenzionati a procedere con le vie legali.

Racconta la sua esperienza: “Ho comprato ormai un anno e mezzo fa una Bmw, la macchina si presentava bene e aveva qualcosa come 130.000 km , dopo l'acquisto però la macchina ha cominciato a dare numerosi problemi, non usuali per una Bmw con quei km. Indagando ho scoperto che la macchina aveva 80/90000 km in più, in quanto il proprietario che la vendette era casualmente il fratello del datore di lavoro di mia cognata, che mi ha confermato di averla venduta (con relativi documenti che lo attestano) a 220.000km”. E conclude: “Alla macchina sono seguiti tanti lavori per risistemarla, ultimo dei quali finito un paio di settimane fa: la sostituzione del blocco motore e del cambio. Non un lavoretto da poco , ma considerando quelli già fatti diciamo che ho ragionato 'fatto 30 facciamo 31'”.