Autobus, novità per gli studenti: con "Free Summer pass" l'abbonamento varrà tutta l'estate

L’estate 2018 ha in serbo importanti novità per gli studenti abbonati al trasporto pubblico residenti nel Comune di Forlì. I possessori di abbonamento Scuola Card 10 mesi, sottoscritto per l’anno scolastico 2017/2018, vedono infatti prolungarsi la validità del proprio titolo fino al 31 agosto e potranno utilizzarlo a partire dall'8 giugno, non solo sulla tratta acquistata per recarsi a scuola, ma gratuitamente su tutti i servizi bus dell’intera rete Start Romagna dei bacini di Forlì e della Romagna. "Questa azione è possibile grazie all'accordo sottoscritto tra il Comune di Forlì e Start Romagna - dichiara l'assessore alla Mobilità del Comune di Forlì, Marco Ravaioli - e ha come obiettivo strategico l’impegno per la diffusione di buone pratiche, in termini di utilizzo del trasporto pubblico, promozione della sicurezza stradale e attenzione agli aspetti ambientali, in un quadro generale di politiche di incentivazione alla mobilità sostenibile”.

La promozione si ripeterà anche nei prossimi anni in virtù della durata triennale dell’accordo. I possessori di abbonamento Scuola card urbano per Forlì, potranno da subito utilizzare la propri tessera "Mi Muovo", mentre i residenti che hanno acquistato un abbonamento di tipo extraurbano dovranno recarsi al Punto Bus (in via Volta 13) per poter adeguare la tessera e usufruire delle nuove opportunità di viaggio. Gli studenti in possesso di Scuola Card extraurbano non residenti a Forlì potranno, come per il passato, acquistare l'Estate Card 2018 che consente l'utilizzo della rete Start fino al 31 agosto.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Start Romagna al numero 199115577, consultare il sito internet www.startromagna.it o inviare un WhatsApp al numero di Start Romagna 3316566555