Autobus, arriva il biglietto "fai da te": nuova colonnina self service a disposizione

E’ stata recentemente installata a Forlì in Piazzale Martiri d’Ungheria una nuova emettitrice self service che rilascia titoli di viaggio per il servizio di trasporto pubblico locale. La colonnina, che accetta banconote (in funzione dell’importo speso) e monete nei tagli da 2 euro, 1 euro, 50 centesimi, 20 centesimi e 10 centesimi, oltre a bancomat e carte di credito, consente di acquistare e rinnovare i principali titoli di viaggio come i biglietti di corsa semplice da 1 a 7 zone, il carnet 10 corse da 1 e 2 zone, il day ticket da 1 a 5 zone e il Romagna Smart Pass da 3 giorni.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Forlì usa la nostra Partner App gratuita !