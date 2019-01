"Un pezzo di futuro della città": a Forlì debutta il primo bus elettrico della Romagna

Silenzioso e col pollice verde. Debutta a Forlì, in via sperimentale, un nuovo autobus elettrico che sarà utilizzato per le attività del trasporto pubblico locale, in particolare per il servizio al centro storico. Una sfida interessante per capire se le tecnologie attuali dei mezzi elettrici siano compatibili con le caratteristiche della città mercuriale. Il mezzo, realizzato dall’azienda umbra Rampini, si chiama Alè E80, con una capacità di 13 posti a sedere e 28 in piedi. E' lungo 8 metri e largo 2,20 metri, mentre l'altezza è di 3,20 metri. E' alimentato da un motore Siemens 1PV5138 Asincrono trifase, con potenza massima di 122 Kilowatt. Raggiunge una velocità massima di 55 chilometri orari, mentre l'autonomia è di 150 chilometri.

Il mezzo, spiega il presidente di Start Romagna Marco Benati, "rappresenta la frontiera della tecnologia innovativa del mondo della mobilità. E' un battesimo, la prima sperimentazione in Romagna del parco di Start. Si tratta in prospettiva di un veicolo che girerà nelle città nei prossimi anni. E' un mezzo moderno anche come allestimenti, con bigliettazione automatica e videosorveglianza. Iniziamo un pezzo di futuro della città". "Parte il percorso del Piano della Mobilità Sostenibile - evidenzia l'assessore Marco Ravaioli -. Tra le tante azioni che cambieranno la città c'è quella del trasporto pubblico. Da qui a qualche anno vedremo l'extraurbano alimentati con crio-metano ed i mezzi del centro che collegano i quartieri con emissioni zero". Il nuovo bus sarà operativo lunga la linea 1 (staffetta Piazza-stazione) e 4 (Cava-Ronco-Piazza-Stazione). Ma presto partirà una nuova linea che collega la stazione con altre zone".