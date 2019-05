Autobus avvolto da una palla di fuoco e scoppi: minuti di terrore alla Cava

Momenti di autentico panico nella tarda mattinata di sabato alla Cava. Un autobus di Start Romagna, impiegato per il trasporto pubblico locale, è andato improvvisamente a fuoco. La richiesta d'intervento alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 12.45. Dalla base di viale Roma si sono mobilitati subito tre mezzi e dodici uomini per spegnere rapidamente il rogo. Le lingue di fuoco, che si sono sviluppate dalla parte posteriore, hanno avvolto in pochi minuti il mezzo, generando una densa nuvola di fumo nera visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Sono stati anche avvertiti degli scoppi, generati dall'esplosione dei pneumatici e dei vetri del mezzo. Viale Bologna è stata chiusa al traffico per ragioni di sicurezza. Le fiamme hanno anche attaccato un albero e sfiorato una vicina pizzeria. Il lavoro dei Vigili del Fuoco ha limitato danni ben peggiori. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Foto di Veronique Vespignani