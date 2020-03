Autocertificazione, passeggiate e attività fisiche: tutte le risposte agli interrogativi

Centralini della Polizia Locale roventi per chiedere chiarimenti dopo le disposizioni del governo per fronteggiare la diffusione del coronavirus. Il vicesindaco con delega allo Sport e alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo, prova a rispondere ad alcuni chiarimenti secondo le informative diffuse giovedì mattina dal Ministero dell'Interno. "L’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo", è una delle tante richieste che trovano chiarimento.



"Parchi e giardini pubblici - viene evidenziato - possono restare aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie all’aperto, come previsto dall’articolo 1 comma 3 del dpcm, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro". Spostamenti bici: "Può essere usata per i propri spostamenti ,così come l’auto, purché utilizzata per le tre motivazioni indicate da Conte".

In tanti chiedono se è consentito portare fuori il cane. Chiarisce Mezzacapo: "Anche in questo caso il decreto ammette una deroga. È consentito portare il cane a fare i propri bisogni, ma rimanendo nelle immediate vicinanze della propria casa. A farlo dovrà essere una sola persona".

Autocertificazione anche per muoversi a piedi

In tanti chiedono se è possibile uscire a piedi: "Solo in caso di necessità, per motivi medici e di lavoro - chiarisce il vicesindaco -. In ogni caso, si dovrà avere sempre con se l’autocertificazione, in cui oltre alle proprie generalità, occorre dichiarare la ragione per cui non si è in casa. Un sacrificio che durerà due settimane, ma è l’unico modo per limitare il numero di contagiati. E, di conseguenza, anche quello dei morti".