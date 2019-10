Autoritratti in creta e disegni: i bambini si divertono a scoprire i Musei Civici di Forlì

Successo dell'iniziativa Famiglie al Museo che si è tenuta domenica nei due Musei Civici di Palazzo Romagnoli e San Domenico. Tante le famiglie con bambini che hanno visitato le Collezioni Civiche e posti esauriti per i laboratori didattici organizzati in collaborazione con l'Atelier Comunale “Come Ti di Luna” e l'Associazione Culturale “Senza Titolo”. A Palazzo Romagnoli i più piccoli, dopo aver conosciuto di persona lo scultore Ivo Gensini hanno creato i loro autoritratti in creta, al San Domenico invece i più grandicelli si sono divertiti a comporre un'opera d'arte con carta, colori, colla e forbici ispirandosi alle opere conservate nella Pinacoteca Civica.