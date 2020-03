Coronavirus, scuola guida stoppa esami e lezioni pratiche: "Speriamo di anticipare il Ministero"

In questo momento di emergenza "spetta ad ognuno di noi comportarsi il più responsabilmente possibile". Giuseppe Cavallo, amministratore delegato di Autoscuole Moderne, ha deciso di sospendere almeno per una settimana qualsiasi forma di attività, dagli esami teorici a quelli di guida, dai rinnovi patente a quant'altro. "In un frangente così delicato, crediamo che sia giusto che ognuno faccia ciò che è nelle proprie responsabilità, tralasciando gli interessi e gli egoismi personali". Autoscuole Moderne ha tre sedi nel forlivese (Piazzale della Vittoria, via Decio Raggi e Meldola) e può contare su uno staff di sei istruttori che quotidianamente sono a contatto con decine e decine di giovani alle prese con lezioni di teoria e pratica.

"Nonostante le indicazioni siano orientate a limitare allo stretto indispensabile i contatti diretti, le disposizioni attuali contengono alcune lacune in merito - spiega Cavallo -. Un'autoscuola come la nostra vede transitare all'interno delle nostre vetture una cinquantina di allievi al giorno. Dubitiamo che all'interno di un'auto possano essere rispettare le norme di sicurezza per allievo, istruttore ed eventuale esaminatore. In prospettiva di limitare il più possibile il diffondersi del Covid19 abbiamo deciso di sospendere tutte le attività nonostante l'ingente danno economico che ne deriverà salvaguardando la sicurezza locale, pensando di dare il proprio contributo alla lotta contro questa pandemia".

Cavallo, si tratta di una decisione forte.

Il ministero non ha ancora preso delle decisioni per quanto riguarda la nostra attività. Sono state giustamente sospese le lezioni di teoria, mentre gli esami di teoria vengono contingentati ed i ragazzi vengono separati fatti entrare uno alla volta nelle aule. Per quanto riguarda le lezioni di guida non c'è nulla a riguardo. Per questo motivo tra colleghi ci siamo confrontati arrivando a questa decisione, sperando di arrivare a qualcosa di più positivo.

Quindi esami nelle vostre sedi sospesi?

Sì, erano in programma lunedì pomeriggio, mercoledì e sabato mattina. Fare una cosa metà sarebbe stato ridicolo. Si tratta di una scelta a tutela dei nostri clienti. Anche perchè noi entriamo a contatti con tante persone che effettuano pratiche di guida.

Una decisione importante, che avrà ripercussioni economiche sulla vostra attività.

Certamente. Oltre al non incasso delle guide giornaliere, ci sobbarcheremo i costi delle riprenotazioni dei fogli rosa in scadenza per chi doveva effettuare l'esame di guida. Ma ci tengo a precisare una cosa.

Quale?

Il nostro non è un messaggio pubblicitario. Non vogliamo creare un danno sociale, ovvero quello di una possibile diffusione del virus. Spero che abbiamo anticipato una decisione che possa prendere il ministero.