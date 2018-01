Autovelox, dove sono? La mappa dei controlli della settimana

La Polizia di Stato, come di consueto, ha reso pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Si tratta di "un modo - viene spiegato - per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti". Lunedì e martedì i controlli hanno interessato la Statale Tosco Romagnola e la Tangenziale, mentre mercoledì i dispositivi elettronici mobili saranno lungo la via Emilia. Mercoledì l'attività sarà svolta lungo la via Emilia, mentre giovedì nuovamente sulla Tosco Romagnola e venerdì lungo l'E45. Nel fine settimana gli autovelox saranno presenti sulla via Emilia e la Statale Tosco Romagnola. L'elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente.