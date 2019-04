Autovelox, la mappa dei controlli della PolStrada: per due volte saranno in Tangenziale

Anche in questa settimana c'è la Tangenziale di Forlì nella mappa dei controlli della Polizia Stradale previsti con l'autovelox. La Polizia di Stato ha comunicato sul suo portale web le tratte stradali della provincia dove saranno operativi in settimana, giorno per giorno, gli autovelox alla presenza delle pattuglie. L'annuncio, viene rimarcato, non è altro che "un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti".

I controlli sulla Tangenziale (Statale 727) sono previsti lunedì e giovedì, mentre mercoledì e domenica sulla via Emilia. Martedì e sabato le attività saranno svolte lungo l'E45, mentre venerdì lungo la Statale 67 Tosco Romagnola. L'elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente.