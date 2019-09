Avanza il buio e per la stanchezza perde l'orientamento: disavventura per una cercatrice di funghi

Disavventura per una coppia di cercatori di funghi forlivesi. L'uomo e la donna erano partiti domenica mattina destinazione Lama, nel comune di Bagno di Romagna. Arrivati in località Siepe dell’Orso, hanno imboccato il sentiero CAI 207 che porta al Passo della Bertesca. Dopo aver controllato attrezzatura e zaino si sono messi in cammino. Ad un certo punto la donna, 45 anni, a causa di un affaticamento non ce la faceva a proseguire.

Il compagno le ha consigliato di tornare verso valle e di aspettarlo alla macchina. Forse per la stanchezza o per il buio che avanzava, la donna ha smarrito il sentiero. Il compagno una volta arrivato alla sbarra di Siepe dell’Orso, dove c’era la loro macchina parcheggiata, non l'ha trovata. Molto preoccupato, anche perché non aveva le chiavi della macchina e suo telefono era scarico, ha cominciato a scendere sulla strada carrozzabile, fino ad incrociare un utente che ha poi chiamato i soccorsi.

Alle 18.30 sono partite due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco. Una squadra dalla valle del Bidente e un’altra dalla valle del Svio, per un totale di 10 persone. Inoltre è partito anche il Centro di Coordinamento Ricerche, un furgone attrezzato, con a bordo altre tre persone. Intorno alle 20,15 la donna è stata trovata da un operatore del Soccorso Alpino mentre stava scendendo da un sentiero tra i boschi. La donna stava bene e non ha necessittoa di ricovero in ospedale. E’ stata dissetata, rifocillata e riaccompagnata alla macchina dove ad attenderla c’era il 45enne.