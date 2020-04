Aveva in casa un piccolo arsenale: la Polizia arresta un settantenne

Gli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì hanno arrestato sabato un incensurato forlivese di 70 anni per numerose violazioni in materia di armi. All’uomo, trovato in possesso di un piccolo arsenale, è stata contestata la detenzione illegale di più armi comuni da sparo, alcune delle quali (due pistole) clandestine perchè prive di matricola, la detenzione di munizionamento non denunciato all’autorità, la detenzione abusiva di arma bianca (una baionetta per fucile Garant) e la mancata custodia di una carabina. I poliziotti hanno provveduto a ritirare il titolo di polizia di cui era titolare e sequestrato tutte le armi e le munizioni, anche quelle detenute regolarmente.

Gli inquirenti hanno agito dopo aver avuto notizia di possibili irregolarità, procedendo al controllo domiciliare. Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno notato che una carabina regolarmente denunciata era stata riposta in cantina, situata al piano terra e con accesso separato, non adeguatamente custodita, mentre nel garage sono state recuperate munizioni e due pistole lanciarazzi prive di numero di matricola, classificate dalla legge come armi comuni da sparo clandestine. La baionetta per fucile americano Garant (in dotazione all’esercito USA durante la guerra del Vietnam) si trovava invce nell’appartamento in una stanza adibita a studio.

Trattandosi di reati per i quali la legge prevede l’arresto obbligatorio, i poliziotti hanno informato il pubblico ministero di turno, Fabio Magnolo, il quale ha disposto che il pensionato fosse posto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida. Il giudice per le indagini preliminari Maurizio Lubrano ha poi convalidato l’arresto, disponendo il sequestro preventivo delle armi e la remissione in libertà dell’arrestato, in attesa del giudizio. L’udienza di convalida si è tenuta lunedì per via telematica, in ottemperanza alle recenti disposizioni urgenti per contrastare la diffusione dell’epidemia Covid-19.