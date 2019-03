In memoria di Vanni Casadei: anche a Forlì inaugura lo sportello di "Avvocato di strada"

La sede della Caritas di via dei Mille ospiterà dal 6 aprile la sede dell'“Avvocato di Strada “. Un gruppo di avvocati del Foro di Forlì – Cesena ha aderito al progetto “Avvocato di strada”, realizzato per la prima volta nell’ambito dell’Associazione Amici di Piazza Grande, partito da Bologna alla fine del 2000.

"L’esperienza nasce dalla necessità, sentita da più parti, di poter garantire un apporto giuridico qualificato a quei cittadini oggettivamente privati dei loro diritti fondamentali - viene illustrato -. La tutela legale viene prestata presso un ufficio, il cosiddetto “sportello” organizzato come un vero e proprio studio legale nell’accoglienza, nella consulenza e nella apertura delle pratiche. All’attività degli sportelli partecipano a rotazione avvocati che forniscono gratuitamente consulenza e assistenza legale ai cittadini privi di dimora, oltre a volontari che si occupano della segreteria e della conduzione dell’ufficio. Altri avvocati, inoltre, pur non partecipando direttamente all’attività dello sportello, danno la loro disponibilità a patrocinare gratuitamente uno o due casi l’anno riguardanti persone senza fissa dimora".

Gli sportelli legali di Avvocato di strada sono legati dall’Associazione Nazionale, nata nel febbraio 2007 per cercare di favorire una crescita comune delle esperienze, condividere, attraverso il confronto di esperienze, un’idea comune sugli obiettivi e le modalità di intervento del progetto "Avvocato di strada", riflettere sulle caratteristiche e sui cambiamenti del contesto sociale, favorire lo scambio di informazioni tra gli operatori di territori diversi per migliorarne le competenze e renderle più specifiche ed adatte alle diverse realtà. Nel 2001 Avvocato di strada ha vinto il Premio Fivol come miglior progetto italiano per le persone senza dimora. Dal 2008 l’Associazione fa parte della fioPSD, Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora.

Il Parlamento europeo, inoltre, ha assegnato all’associazione "Avvocato di strada Onlus" il "Civi Europaeo Premium 2013." Il premio, istituito nel 2009 dal Parlamento europeo, intende ricompensare singoli individui o gruppi di persone che si sono distinte per il loro carattere di eccezionalità nel promuovere una migliore comprensione reciproca e una stretta integrazione tra i popoli degli Stati membri, che hanno realizzato azioni quotidiane che mettono in pratica i valori dell’ospitalità, della solidarietà e della tolleranza o che incoraggiano l’integrazione europea, azioni particolarmente meritevoli intraprese da cittadini nel contesto del lavoro dell’Unione europea con paesi terzi e che traducono in pratica i valori della solidarietà e della cooperazione internazionale.

"Sono diversi anni che alcuni avvocati del nostro Foro cercano di trovare casa come avvocati di strada, primo fra tutti l'avvocato Vanni Casadei di Forlì che purtroppo ci ha lasciati prematuramente - viene spiegato -. E’ proprio a lui che vogliamo dedicare gli sportelli di assistenza e di ascolto che inaugureremo il 6 aprile, ringraziandolo per la spinta e l’energia che ci ha donato nel perseverare e far sì che si realizzasse questo progetto". Sarà aperto il primo e terzo giovedì del mese dalle 15 alle 18 (telefono 0543/30299). Per ulteriori informazioni potrete consultare il sito www.avvocatodistrada.it