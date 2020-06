Azienda cesenate al fianco della Protezione Civile: donate mille mascherine

Sabato al Coordinamento della protezione Civile di Forlì in via Cadorna 75, l'azienda Megservice di Cesena, attraverso il suo titolare Elia Oliva ed il responsabile tecnico Sergio Oliva, hanno fatto un prezioso omaggio al gruppo di Forli Protezione Civile, donando 100 mascherine con visiere protettive. "Un importante riconoscimento per il lavoro che abbiamo fatto durante l'emergenza Covid 19", spiega il presidente dell'associazione Nicola Toscano.

"Il nostro impegno al fianco della popolazione e delle Istituzioni è stato sottolineato da questo dono dell'azienda Megaservice di Cesena che, nonostante abbia sede fuori Forlì, è arrivata sino a noi. Benchè il Covid abbia messo in ginocchio molte aziende - conclude Toscano - vederci recapitare un sistema di protezione fondamentale per le nostre attività, è stato un gesto di grande solidarietà, capace di gratificare il lavoro di ciascuno dei nostri volontari".