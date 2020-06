Azienda dona oltre 5mila euro al Morgagni-Pierantoni e mille buoni spesa ai suoi dipendenti

In occasione dell' emergenza COVID - 19, Bofrost Italia Spa , filiale di Forlì, ha donato mille buoni spesa da trenta euro l 'uno ai dipendenti del servizio sanitario ed una somma di cinquemilacinquecento euro per l' ospedale "Morgagni - Pierantoni " di Forli. I buoni per la spesa alimentare online verranno distribuiti a medici, infermieri e professionisti, impegnati a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, che li potranno utilizzare per l’acquisto delle specialità surgelate dell’azienda.



"Tutti i venditori di Forli e i clienti - spiegano Bruno Tassini, area manager Bofrost e Michel Gaiani, responsabile filiale Forli - sono stati coinvolti ed hanno partecipato a questa raccolta fondi per l' ospedale forlivese e siamo lieti di manifestare, con questa donazione, tutto il nostro sostegno e la più forte vicinanza agli operatori del servizio sanitario, in prima linea in questo periodo di pandemia.".

